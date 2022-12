Amet kontrollis Tallinna korterites gaasiohutust: olukord on pehmelt öeldes nutune

«Murettekitav on, et arvukate puuduste seas avastati 19 eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba. Vannitoas, kus puudub ventilatsioon, ei saa gaasiseade gaasi põletamiseks piisavalt õhku. Ruumiõhust sõltuva gaasiseadme korral on põlemisõhu puudumine kõige tõsisem puudus. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon,» selgitas TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.