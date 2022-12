OMANIKE KESKLIIT ⟩ Maamaksutõus katab omavalitsuste kõnniteehoolduse lisakulu

Purunenud on lootus, et pärast lumerikkaid talvesid tuleb lumevaene. Vastupidi, püsiv lumekate tekkis sel aastal oluliselt varem. Taas oleme fakti ees, et talvise kõnniteede hoolduse korralduse ja kvaliteediga pole rahul ei omavalitsused, eraomanikud, kellele on pandud võõra vara korrashoiu kohustus ega linnaelanikud, kes libedas lumesupis ukerdavad.