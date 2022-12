Ma ei osta oma lastele jõulukingitusi ja mul on selleks hea põhjus!

Naine kirjutas, et sel aastal võivad tema pojad (üks neist 19- ja teine 20-aastane) jõulukingitustest suu puhtaks pühkida. Põhjuseks on poiste võlg. Täiskasvanud kodanikud on emalt laenanud üle 500 naela ning pole sentigi veel tagasi maksnud. Ema jätkab, et mõlemad härrad käivad tööl ning on varem alati sünnipäevadeks ja jõuludeks kingitusi saanud.