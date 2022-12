TOIDUTEHNOLOOG ⟩ Verivorsti valides uurige esmalt koostisaineid

Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tunnustatud kokk Marko Kokmann soovitab verivorsti ostes lugeda selle pakendil olevat koostisainete loetelu, et teha vahet naturaalsel ja verivorsti-laadsel tootel. Etiketil peab olema kirjas, kas verivorsti valmistamisel on kasutatud ehtsat verd, sea-, lambasoolt või hoopis kollageeni kunstkesta. Samuti on toodud välja lisaainete loetelu.

Suur osa Eestis müüdavatest verivorstidest on tehtud verepulbrist

Kokmanni sõnul tunneb klassikalise verivorsti ära ka selle järgi, et seal on väga lühike koostisainete loetelu. «Eestlased eelistavad verivorstide puhul pigem klassikalisi ja koduseid maitseid, mille saavutamiseks kasutame traditsioonilisi valmistamismeetodeid ja ehtsat toiduverd,» selgitas toidutehnoloog. Sellest tulenevalt on väga populaarsed Nõo Lihatööstuse valmistatud Taadi ja Vanaema verivorstid. Viimased on ainsad rõngasverivorstid Eestis.