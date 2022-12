VALMISTU KÕIGEKS ⟩ Kaasaegne büroomaja peab olema kriisikindel tsitadell

Fahle Pargi infrastruktuuri projektijuht Taavi Vaheri sõnul uuendati taristuehituse käigus täielikult kvartali kommunikatsioonid, mida on teede all peidus nüüd enam kui 11 kilomeetri jagu. «Näiteks on kogu kvartal kaetud sidetaristu võrguga, mille kaudu saab Enefit Connect pakkuda meie klientidele operaatorineutraalset kiiret internetti,» märkis Vaher. Interneti tagamiseks on kasutusel lisaks ka satelliitinterneti võimalus näiteks Starlinki kaudu.

Karpov nimetab oluliste teguritena veel kinnisvara rendileandja paindlikkust ja läbimõeldust rentniku poolt: «Oluline on üürniku-põhiselt vajalikud tehnilised lahenduse läbi mõelda juba projekteerimise faasis – näiteks millised kriitilised elektri- ja internetiühenduse peaksid alati tagatud olema. Töölaua valgustus ja serverite töötamine on erineva olulisusega. Kehtib põhimõte, mida väiksema elektritarbega antud kriitilised punktid on ning mida vähem neid summaarselt on, seda kauem saab katkestuse korral nende toimimise tagada. Lisaks dubleeritud sidetrassidele ja paralleelsetele internetipakkujatele on Fausto büroohoonetes rakendatud ka täiesti autonoomseid satelliit interneti lahendusi nagu Starlink. Oleme tänu elektri- ja internetiteenuste osas väga nõudlikele rentnikele nagu Postimees, Telia ja Talgen Cybersecurities, saanud väga vajaliku kogemuse sellise taristu arendamisel,» sõnas Karpov.