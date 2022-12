HÄIREKESKUS ⟩ Vaata, millised esmaabitarbed võiksid su koduapteegis olemas olla!

Häirekeskuse operatiivjuht Murakas rõhutab, et hädaabinumbrile tuleb helistada, kui ohus on kellegi elu, tervis või vara ning vaja on kiiret kiirabi, politsei või pääste abi. «Kui on vaja tervisealast nõu, siis tasub alustada perearsti nõuandeliinist 1220 või lastearsti nõuandeliinist 1599.»