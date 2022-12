Seda teades põletad sa lõhnaküünlaid harvem

Igaüks meist on eriline ja reageerime erinevatele keskkonnateguritele samuti erinevalt. Sama käib ka lõhnade kohta – mis ühe jaoks kibe ja vastik, on teise jaoks ninasõõrmeidpaitavalt mõnus. Teadmine, kuidas lõhnad meid füsioloogiliselt mõjutavad on aga Saksamaa keskkonnaagentuuri (UBA) kirjutatu kohaselt veel hall ala. Siiski on teada, et mõned lõhnaained võivad vallandada allergilisi sümptomeid ja muid talumatuseid.