Tampere linnast kagus asuv Saarikylät koosneb seitsmest eri saartel asuvast külast ja see on ilmselt postiljoni halvim õudusunenägu. Külakese iseärasus on ajendanud kohalikku logistikafirmat välja mõtlema uudset lahendust, mis käivitub järgmisel aastal. Idee on lihtne – post viiakse kliendile koju drooniga.