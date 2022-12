NÄPUD TÖÖLE ⟩ Jõululauale võib lisada lihtsa magusroana šokolaadisalaami

Kadrina Maanaiste Seltsi perenaine Helena Mägi pakkus Postimehe magusasõpradest lugejatele ühe retsepti – nimetame seda šokolaadisalaamiks –, mis on lihtne, valmib kiiresti ning on pealegi maitsev amps pärast pingutusterohket istumist jõuluroogade seltsis.

«Kõige olulisem on, et sa tahaksid seda teha, mida tegema hakkad,» märkis nobenäpp. Tähtis on tema sõnul seegi, et kõik vajalikud toorained oleksid valmis enne, kui läheb potis šokolaadi sulatamiseks.