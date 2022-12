GALERII ⟩ Balti Jaama lähedusse kerkib uuel aastal midagi tõeliselt erilist

«Kopli 2 konkursi võidutöö on selgelt kunstiteos, mille põnev arhitektuur rõhutab piirkonnale omast vaimu, elavdab äripindadega tänavaruumi ja muudab Kopli ja Kesk-Kalamaja tänava tervikuks,» ütles korterelamu arendaja Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer.

Projekti peaarhitekt Tomomi Hayashi sõnas, et hoone kontseptsiooni luues lähtuti ajaloolisest hoonestusest. «20. sajandi alguses iseloomustas asumit madal ja tihe hoonestus ning Kopli 2 kinnistul paiknes kolm hoonet. Need moodustasid tänavafassaadi, mis oli kõrguslikult katuste kujuga ning liigendatud horisontaalselt fassaadijoonte tagasiastetega,» kirjeldas Hayashi.

Uue hoone lahenduse loonud Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur jagas hoone mõtteliselt kolmeks: üks nurga- ja kaks tänavamaja. „Igal majal on oma sissepääs ja trepikoda. Majad on erineva ilme, liigenduse, viimistluse, aga ka rõdude lahendusega. Nurgamajal on skulpturaalne kaldsein,“ kirjeldas Hayashi ja rõhutas tulevastele elanikele avanevat väga head vaadet Tallinna vanalinnale.

Viiekorruselises hoones on kokku 36 kas avarate või prantsuse rõdudega korterit. Teise, kolmanda ja neljanda korruse kahe- ja kolmetoalised korterid on Hayashi sõnul planeeritud läbi maja nii, et vanalinnavaatega päikeselised elutoad on tänava pool ja magamistoad hoovi pool. Viies korrus on tagasiastega ning sinna on kavandatud avarate katuseterrassidega paviljonilaadsed 4-toalised korterid.

Hoone viimistlusmaterjalid on piirkonnale sobilikult naturaalsed ja vaheldusrikkad. «Peamiselt erineva viimistlusega puit ja kivi, kuid aktsendina ka värvitud metall ja klaas,» lisas arhitekt.

Lisaks silmapaistvale ja linnakeskkonda sobituvale arhitektuurile on uus hoone energiatõus - sellele on taastuvenergialahendusena lisatud päikesepaneelid. Suurem osa maja parkimiskohtadest koos elektriautode laadimisvõimalusega on viidud maja alla.