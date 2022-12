SUUR SAMM ⟩ Pisa torn on end veel ühe nõksu sirgemaks ajanud

Pisa torni hakati kindlustama juba 1992. aastal, kuna arvati, et see ajalooline ehitis võib lõpuks nii viltu vajuda, et kukub kokku. Edaspidi tehti veel kindlustustöid. Torni vundamendi juures olev maa külmutati ning siis eemaldati 150 aasta vanused vanad toetusblokid, mis asendati uue materjaliga.

Pisa torni kõrgus on 55,86 meetrit madalamal poolel ning selle kõrgemas osas on see 56,70 meetrit. Kuulsat ehitist jälgiva grupi raportis seisab, et aastatel 2001– 2013 on torn end sirgemaks ajanud suisa 2,5 sentimeetri jagu, edastab Huffington Post.