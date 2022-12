Said kingiks õhkfritüüri? Väldi neid vigu ja kokka nagu jumalanna

Kui sul on köögikapil õhufritüür, on hea teada seadme mõningaid tööpõhimõtteid ja nippe, mis aitavad selle mõnusa masinaga valmistada parimat võimalikku toitu. Kui oskad vältida mõnd võimalikku apsakat, jääb üle vaid toiduvalmistamist nautida ning pere kiidusõnu vastu võtta.

Jälgi koguseid

Fritüüre on erinevas suuruses ja eriti väiksematesse mudelitesse ei mahu lihtsalt terve kotitäis friikartuleid korraga küpsema. Kui fritüür on liiga täis, ei tööta see soovitud viisil, sest õhk ei saa toidu ümber ringelda. Krõbedate friikartulite asemel saad niimoodi ebaisuäratava pudruse massi.

Friti vaid kuivi toiduaineid

Kui soovid krõbedat lõpptulemust ja soovid vältida vettinud toitu, patsuta toidu pind enne fritüüri panemist paberrätikutega korralikult kuivaks. Kuiv pind pruunistub ja muutub kaunilt krõbedaks. See reegel kehtib nii kartulite, kui liha ja köögiviljade kohta.

Ära jäta seadet puhastamata

Õhkfritüüri sisemist potti tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda, olenevalt seadme mudelist, kas käsitsi või nõudepesumasinas. Kui masinat ei puhastata, võivad sinna jäänud rasvad, toidujäänused ja hais järgmise toidukorra rikkuda.

Ära unusta eelsoojendust

Ära pane lihtsalt pistikut seina ja kohe toitu sinna sisse, jäädes ise krõbedaid palakesi ootama. See ei käi nii. Hea lõpptulemuse jaoks on vaja õhkfritüür kõigepealt korralikult kuumaks ajada. See võtab vaid mõne minuti, kuid tagab toidu ühtlase ja hea küpsemise.

Ära kasutage ainult friteerimiseks

Pea meeles, et see fritüür on palju enamat kui lihtsalt fritüür. Saad seda kasutada keedupotina või toidu soojendamiseks. Näiteks eelmise päeva pitsatükid muutuvad õhkfritüüris soojendades justkui värsketeks.

Ära unusta õli päris ära