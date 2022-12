KRIMINAALNE SUPERTOIT ⟩ See populaarne vili läheb inimestele elusid maksma

Avokaadod on kõige populaarsemad piirkondades, kus neid ei kasvatata, näiteks Põhja-Ameerikas ja Ühendkuningriikides, mis tähendab, et neid imporditakse. Mida kaugemal toitu selle kasvukohast süüakse, seda suurem on selle mõju keskkonnale.

Esiteks mõjub juba avokaadode kasvatamiseks vajalik – energia, vesi, väetis ja pestitsiidid – keskkonnale halvasti. Loodust mõjutab ka vilja eksportimine: pakendamiseks kasutatavad ressursid ning avokaadode töötlemiseks, transportimiseks ja jahedas hoidmiseks kuluv energia, räägib Carbon Trusti asedirektor Tom Cumberlege.

Avokaadod on ühed janusemad viljad – nende kasvatamiseks kulub koguni kaks korda rohkem vett kui apelsinidele. Paraku kasvatatakse avokaadosid just nendes piirkondades, kus on tõsine veepuudus. Seetõttu süvenevad aga Mehhikos ja Californias põud ja kuumalained ning raskendavad avokaadode kasvatamist, mistõttu on avokaadokasvatajad sunnitud uutele aladele laienema.

Ülemaailmne nõudlus avokaado järele on hüppeliselt kasvanud. Alates supertoiduks kuulutamisest on avokaadoturg viimase kahekümne jooksul kahekordistunud, et rahuldada suurenenud nõudmisi. Suurenenud nõudluse tõttu laiendavad Mehhiko põllumajandustootjad oma talusid, mis toob kaasa keskkonnaprobleeme, sealhulgas metsade hävitamise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemise.