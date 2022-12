PORTAAL ⟩ Kas elamispindade müügipakkumiste arv võtab hinnasurvet vähemaks?

KV.EE hinnaindeksi kerkimine on mõningane statistiline anomaalia. Kogu Eesti ja Tallinna elamispindade pakkumishinnad on stabiliseerunud või pigem kerges languses. Küll on viimase poolaasta jooksul suurenenud Tallinna elamispindade pakkumiste arv. Nii kergitavad Eesti keskmisest oluliselt kõrgema hinnaga Tallinna ja selle lähiümbruse elamispindade müügipakkumised KV.EE hinnaindeksit.

KV.EE pakkumiste arvu indeks on alates 12.2022 algusest languses. Kuu ajaga on kinnisvaraportaalis KV.EE jäänud elamispindade müügipakkumisi vähemaks 4,6 protsenti. Aastataguse ajaga võrreldes on pakkumisi siiski 44 protsenti rohkem.

See on märk, mis oluliselt mõjutab hinnakõvera edasist käitumist. Alates aasta algusest on portaali KV.EE elamispindade pakkumisi müüki juurde tulnud. Pakkumiste lisandumine on pikendanud müügiperioode ja väheneva tehingute arvu tingimustes seadnud hinnad surve alla.

Nüüd, kus on pakkumiste arv paigale jäämas või isegi pisut allapoole tulemas, tasub silm peal hoida, kas see võtab survet hindadele vähemaks?

Liiga suuri muutusi siiski oodata ei tasuks, sest survet hindade languseks tuleb teistestki olulisematest teguriteks. Näiteks on tarbijakindlus endiselt väga madal, intressimääradelt oodatakse uusi rekordeid ja inflatsioon räsib endiselt tarbijate rahakotte. Samuti pole elamispindade müügipakkumiste arvu langus lühikeses perioodis olnud väga oluline, mis turutrende ümber saaks pöörata.