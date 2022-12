Kui koristad kuuseokkaid tolmuimejaga, siis tee kindlasti nii!

Puhastusekspert Emily Barron ütles Mirrorile, et üks lihtsamaid viise maha kukkunud kuuseokaste koristamiseks on kasutada asja köögis, mis ilmselt kõigil kuskil kapis olemas.

Imerohi kuuseokastest vabanemiseks, ilma tolmuimejat rikkumata, on söögisooda. See tuleb raputada okastele ning alles siis need masinasse imeda. Kui okkad on kokku kogutud, saab need biojäätmete hulka visata.