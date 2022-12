Rootsi väljaanne Expressen kirjutab, et ehitustöödega on juba alustatud. Krundil olla mitu silti, mis hoiatavad uudishimulikke sinna sisenemast ja keelavad pildistamise.

Veel kirjutatakse, et krunt ise asub Fågelbron Golf & Country Clubi vahetusläheduses. Tegemist on piirkonnaga, kus Rootsi koorekiht suvilaid omab. Väidetakse, et Victorial ja Danielil on seal palju sõpru. Lisaks prints Daniel suur golfisõber.