Poest ostetud pastakaste on muidugi väga mugav, kuid mitte just kõige odavam. Vähemalt samaväärse saab ka ise tehtud ning see ei võta kaua aega.

Redditis kirjutas üks kasutaja, et tomatikastme maitsvamaks ja rikkalikumaks muutmiseks ei pea selle sisse palju juust uhama, vaid piisab ühest porgandist. Porgand ise tuleb kõige peenema riiviga riivida, et see hiljem kastmega üheks saaks. See muudab kastme paksemaks ja annab sellele õige tekstuuri. Veel tuleb lisada soola, pipart ja teisi meelepäraseid maitseaineid.