PIILUME OSTUKORVI ⟩ Vaata, millist patutoitu või tervisenäksi rahvas kõige enam koju tellib!

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal tunnistab, et kõige enam meeldib inimestele kiirtoit või nagu Woltis öeldakse «patutoit». «Konkreetseid toidukohti ja roogasid me nimetada ei saa, aga kõige populaarsemad söögikohtade toidud on frititud kana, burgerid, eriti juustuburgerid, hapukoorekaste ja muud kastmed, mis on tõenäoliselt mõeldud friikartulite juurde.»

Veel on inimeste lemmikuks sushi. Ristal ütleb naljatledes, et sushi populaarsuse järgi võib öelda, et eestlased armastavad wasabit ja on ühed osavaimad pulkadega sööjad.

Kui rääkida toiduainetest, siis banaani süüakse Eesti kodudes suuremates kogustes või vuristatakse nendest tervislikke smuutisid. Samuti juuakse kohvi peamiselt piimaga, sest populaarsuselt järgneb banaanile just piim toidupoodide tellimuste nimekirjas. Jookidest on vaieldamatu rahvalemmik Coca-Cola Zero.

Erinevatest rahvusköökidest võib lisaks välja tuua Itaalia, sest erinevate kastmetega ja koostisosadega pastaroad on inimeste ühed lemmikud. Tervislike valikute austajad söövad külluslikke ja värskeid poke kausse. Kiirematel päevadel peavad inimesed lugu ka toidukohtade lõunapakkumistest.

Suures pildis võib öelda, et inimesed toituvad väga mitmekesiselt. «Väga palju tellitakse toidupoodidest erinevaid puuvilju ning söögikohtades on populaarsed täiesti vegan või lihavabad valikud,» selgitab Ristal ja lisab, et tihti tellitakse koju ka näiteks hakkliha ja mune.

Ristali sõnul on platvormidel olevad toidupoed «viimase miili» poed, mis on ideaalsed nendeks puhkudeks, kui õhtusöögist on kaks koostisosa puudu ja ainult nende pärast eraldi poodi minna oleks mõttetu ajakulu. «Aitame inimestel hoida aega päriselt oluliste tegevuste jaoks.»