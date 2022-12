HUNDIMEHE KOOBAS ⟩ Selle Ukraina mõisa müüride vahel sündis üks maailma kuulsamaid õudusunenägusid

Varemetes Dubiecki mõis on arhitektuurimälestis, mis asub Odessa oblastis Vasylivka külas. Häärber on ehitatud aastatel 1830-1854. Pole täpselt teada, kes oli arhitekt, kuid arvatakse, et tegemist on Francesco Boffo teosega, kes projekteeris ka kuulsad Odessa Potjomkini trepid.