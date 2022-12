PILDID ⟩ Põhja-Ameerikat räsinud torm tegi majadest jääpurikad

Fort Eriet ja USA New Yorgi osariigi pinnal asuvat Buffalo linna eraldab Niagara jõgi ja osalt Erie järv. Mõlemad riiki on tabanud erakordne külm ja tugev lumesadu, mis praeguseks nõudnud vähemalt 56 elu. Kõige rängemalt on kannatada saanud New Yorgi osariik, kus hukkunute arv on tõusnud 28-ni, vahendab Postimees.