TTJA ⟩ Aastavahetus koputab uksele! 10 peamist ohutusreeglit pürotehnika kasutamisel

Aastavahetuse ilutulestik. Pilt on illustreeriv.

Peagi saabuva aastavahetuse valguses paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) südamele, et enne ilutulestiku tegemist tasuks mõelda, kas see on ilmtingimata vajalik. Kui otsustad siiski ilutulestikku teha, siis jäta meelde ja järgi 10 peamist ohutusreeglit!