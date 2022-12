VIDEO ⟩ Pürotehnik räägib, kuidas ohutult ilutulestikku teha

Selleks, et pidustused kulgeksid ohutult ning et ka uus aasta algaks õnnelikult ja vigastusteta, on paslik üle vaadata pürotehnika ohutu kasutamise reeglid. Litsentsitud pürotehnik Anton Babenko räägib olulistest nüanssidest, mida ilutulestiku tegemisel jälgida.