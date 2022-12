Seda, et mõni juurvili idanema hakkab tuleb ikka ette. Enamasti on selleks kartul, kuid ka teised juurikad nagu porgand või kaalikas võivad idanema hakata.

«Kui kartulite idud on väikesed, alla sentimeetri, ja kartul on veel krõmps, võib neid südamerahus süüa,» selgitas Iltalehtile toitumisspetsialist Maija Soljanlahti. Ta manitseb, et pikaks sirgunud võrsetega kartuleid ei tohiks enam toidu valmistamiseks kasutada, sama kehtib ka nende kartulite puhul, mis on rohelised, kuna need on mürgised.