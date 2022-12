ÄRA KÜTA ÕHKU ⟩ Isolatsioonikilest õhukuivatini! Ekspert jagab kasulikke juhtnööre soojakadude vältimiseks

Vähendage niiskust:

Jäälilledele aknal tuleb leida lahendus

Oluline on peatada jää kogunemine akendele. Olgu see siis sinu magamistuba või köök, tarvis on tuvastada probleem. Kas teie kodus on liiga palju niiskust? Kas on õhulekkeid, mis probleemi süvendavad? Kas teie aknad on vanad või kahjustatud ja vajavad väljavahetamist?