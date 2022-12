Kas korter Kadrioru pargi servas on vaid kättesaamatu unistus?

Maa-ameti andmete kohaselt müüakse Kadriorus ühes kuus umbes 20 korterit. Nii väike arv ei ole tingitud vähesest huvist siinse kinnisvara vastu, vaid heade müügipakkumiste piiratusest. Tundub, et Kadrioru elanikkond on stabiilne ja oma elukeskkonnaga rahul ning korterivahetust kergekäeliselt ette ei võeta.

Kesine korteripakkumine on hoidnud siinse piirkonna hinnad ka kõrgena ja hinnatõus Kadriorus on olnud viimase aasta jooksul märkimisväärne. Näiteks 2021. aastal müüdi Kadriorus kokku 213 korterit mediaanhinnaga 2965 €/m2 ja 2022. aasta kaheksa kuuga (jaanuar kuni august) on müüdud 184 korterit mediaanhinnaga 3976 €/m2. Enim on müüdud suuremaid, üle 70 m2 kortereid ja nende järele on olnud läbi aastate ka suurim nõudlus.