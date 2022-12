Paljud meist joovad kohvi koos piima või koorega. See on igati loogiline, kuna piimatoode aitab kohvi kibedat maitset maskeerida. Kahjuks maskeerib piim ka mõningad eelised, mis selle joogiga seotud.

Healthlinei andmeil võib piim muuta kohvis leiduvate antioksüdantide organismi sidumise võimatuks. See on seotud valguga nimega kaseiin. Kaseiini kasutatakse nii toiduaine- ja ravimitööstuses, mitmesuguste kemikaalide sideainete koostisena kui ka toidulisandina. Iseenesest on tegu väärt valguga, kuid seob kohvijoogis olevad antioksüdandid enda külge, mistõttu ei jõua need kehasse.