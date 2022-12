Kopli tänavale ehitatav maja ajas Kalamaja rahva tülli: see on suur tragöödia väikese rahva jaoks!

«Igal majal on oma sissepääs ja trepikoda. Majad on erineva ilme, liigenduse, viimistluse, aga ka rõdude lahendusega. Nurgamajal on skulpturaalne kaldsein,» kirjeldas projekti peaarhitekt Tomomi Hayashi ja rõhutas tulevastele elanikele avanevat väga head vaadet Tallinna vanalinnale.