Lõpp tüütule viilutamisele! See nipp tagab perfektselt õhukesed sibulaviilud

Nipp on iseenesest väga lihtne. Esmalt tuleb koorida sibul ning selle otsad ära lõigata. Järgmisena tuleb haarata koorija, mille tera on käes hoides paralleelne, mitte vertikaalne. Tehes koorijaga edasi-tagasi liigutusi viljalihal, koorid sa sellelt maha õhukesed sibulaviilud. Selleks, et sibul plehku ei paneks, torka selle sisse kahvel, mis hoiab sibulat paigal.