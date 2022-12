Aga mis siis, kui saadaks aasta ära metsas? 9 meelespead, enne kui loodusesse lähed

Vali välja matkarada ja ööbimiskoht

Eestis on kokku neli hästi markeeritud matkateed ja sadu põnevaid matkaradu – omale sobiva leiad RMK Loodusega Koos lehelt. Matkaraja valimisel mõtle läbi ööbimine. Kas soovid aasta viimase öö mööda saata telgis, metsaonnis või väikese tasu eest metsamajas? Osadelt lõkkeplatsidelt leiab ka katusega laavud, kus piisab magamiseks madratsist ja magamiskotist.

Telk ei hoia sooja, aga kaitseb lume eest

Kuna krõbedat pakast aastavahetuse ööl oodata pole, sobib metsa minekuks kolme hooaja telk. Pea meeles, et telgi eesmärgiks ei ole hoida sooja, vaid kaitsta lume ja vihma eest. Telgi kütab soojaks hoopis hingeõhk, kuid sellega kaasneb ka õhu kondenseerumine ja niiskus, mis telgi seintelt magamiskoti ja asjade peale jõuab. Kui just lund ei tuiska ja vihma ei saja, hoia ventilatsiooniavad öösel lahti, et õhk saaks ringi liikuda ja niiskuse telgist välja suunata.