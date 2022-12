NÄDALA JOOGID ⟩ Aastavahetus kihiseb. Millist mulli valida?

Kui hindate sobivust toiduga ega soovi ka muid veine mängu võtta, võiks maitsekirjuma laua puhul eri käikude juurde otsida eri stiilis mulliveine: «Leida vahuveini, mis istuks ühtviisi hästi värskete austrite ja magusa desserdiga, on siiski võimatu.» Teisalt on vahuveinid iseloomult piisavalt paindlikud, et kenasti ära katta kogu õhtu eelroast desserdini.