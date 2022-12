Ära joo sooja šampanjat! Selle saab kiiresti maha jahutada

Juhul kui teil on vaja šampanja kiirelt maha jahutada, on kõige tõhusam viis seda teha jäävannis. Vett ja jääd peaks anumas olema võrdselt, et temperatuur langeks võimalikult madalale, kuid samas oleks piisavalt vedelikku, mis pudelit ümbritseks. Sedasi käitudes jahtub teie märjuke maha umbes 15 minutiga.