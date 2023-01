PIILU SISSE ⟩ Selline näeb välja maailma suurim ujuv raamatupood!

132,5 meetri pikkuse laeva omanik on alates 2004. aastast saksa usuline heategevusorganisatsioon Gute Bücher für Alle (tõlgitult - head raamatud kõigile). Tänavu 50. sünnipäeva tähistav laev on külastanud üle 500 erineva sadama 151 riigis ning selle pardalt on läbi käinud üle 49 miljoni külalise. Laeva eesmärk on jagada inimestele teadmisi, abi ja lootust.