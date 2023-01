Küll see vees paisub! Naine ei uskunud oma silmi, kui veebist tellitud vaipa lõpuks nägi

Internetis osteldes ei või iial teada, milline pärl või petukaup sind ühes või teises veebipoes ootab. Sheini e-poes karvase vaiba leidnud ameeriklanna arvas alul, et oli komistanud elu parima pakkumise otsa. Vaiba saabudes kirus ta end aga taevani.

«Pane see vette, küll see lõpuks paisub,» naljatles üks. «Telli veel mõni ja kleebi need lihtsalt kokku,» soovitas teine.