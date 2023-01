KÕVA SÕNA ⟩ Ülemiste linnaku kolmiktornid said kõrge rahvusvahelise sertifikaadi

«Ragnar Nurkse kolmiktorn näitab hästi, et ka vanemad hooned võivad olla kõrge LEED klassiga ning vanematel hoonetel saab klassi tõsta ilma suuri investeeringud tegemata. Kõrget keskkonnaalast tunnustust hindavad enim välismaised rentnikud, sest see annab neile aimu hoone kõrvalkuludest.»

LEED sertifikaadi nõuete järgimine aitab muuhulgas parandada kinnisvara hooldamist, energiatõhusust ja hoone mikrokliima kvaliteeti. LEED hindamissüsteem võimaldab ehitise ökoloogilist jalajälge vähendada ja parandada haldus- ja opereerimiskulusid. Et sertifikaati saada, peab ehitis täitma mitmeid keskkonnasäästlikkuse nõudeid, muuhulgas energia- ning veetarbimise tõhususe ja prügikäitlemise osas. Sertifikaate väljastab Ameerika Ühendriikide Rohelise Ehituse Nõukogu (US Green Building Council).

Maksimumpunktid sai Lõõtsa 8 asuvad kolmiktornid hoone veetarbimise tõhususe poolest. Lisaks saadi palju punkte ka energiakasutuse kategoorias. Technopolis grupil on kokku 42 LEED-sertifikaadiga hoonet, millest 9 asub Eestis. Kokku on Eesti hoonetele välja antud 21 LEED sertifikaati. Ragnar Nurkse kolmiktorni ankurüürnikud on Maksu- ja Tolliamet ning If Kindlustus.