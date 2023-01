Kuid mille Hanna leidis? Lihtne vastu on küünlajalga, kuid see ei ole mingi tavaline küünlajalg. Kuigi ese oli eelmise omaniku poolt üle värvitud, tundis Hanna kohe ära, et tegemist on 1960ndatest pärit küünlajalaga, mille disainis Paavo Tynell. Ta oli just hiljuti üht sellist tuttava kodus näinud. Tynell on eriti tuntud oma lampide poolest, mis on praegu väga nõutud ja väärtuslikud.