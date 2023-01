TALTECHI TEADUR ⟩ Kas renoveerida olemasolevat ventilatsioonisüsteemi või paigaldada uus?

Näiteks küsitakse, kas paigalduskuludelt kallimsoojustagastusega sissepuhke/väljatõmbe ventilatsioon on kuluefektiivne lahendus? Sel aastal Tallinna Tehnikaülikoolis oma doktoritööd «Terviklikult renoveeritud korterelamute ventilatsioonisüsteemide toimivus» kaitsnud Alo Mikola ütleb, et töö eesmärk oligi anda sellistele küsimustele vastuseid ja otsida probleemidele võimalikult häid lahendusi.

«Kui ma doktoritööga alustasin, olid ventilatsioonisüsteemidega seotud küsimused Eesti kortermajade renoveerimise kõige suuremaks kitsaskohaks. See probleem tuli lahendada ja kuna olin sellega juba oma magistritöös tegelenud, sai doktoritöös jätkatud uurimist juba sügavuti. Nii et minu doktoritöö on küllaltki põhjalik,» rõhutab Alo Mikola. Ehkki kaitsmiseks oleks tõenäoliselt sobinud ka väikesemahulisem töö, poleks see suutnud katta kõiki ventilatsiooni renoveerimisega seotud küsimusi, millega Eesti elanikud praegusel ajal silmitsi seisavad.