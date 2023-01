PILT SELGEKS ⟩ Mida uue kodu garantii puhul tähele panna?

Levinud viga on tuulutusklappide sulgemine ja ruumi ebapiisav ventilatsioon

«Kui inimene tahab, et korteris oleks pidevalt 24 kraadi sooja, on selge, et sage ruumide tuulutamine teda ei huvita, eriti talvel. Tihti tuleb ette juhtumeid, kus elanikud sulgevad omavoliliselt ventilatsiooniplafoonid, sest nende kaudu tuleb külm sisse. Kuid arvestada tuleb sellega, et soe õhk tõuseb üles ning kui värsket õhku tuppa ei voola, muutub kogunenud soe õhk kondensaadiks ja lühikese ajaga on korteri õhuniiskus normist tunduvalt kõrgem. Teine levinud põhjus, miks inimesed oma ruume piisavalt ei tuuluta, on radiaatorite või põrandakütte väljalülitamine, et säästa soojusenergia tarbimist. Kuigi uued hooned on energiasäästlikud ja soojapidavad, muutuvad radiaatorite või põrandakütte väljalülitamisel ruumid sellegipoolest kraadi võrra jahedamaks. Keegi ei taha neid tuulutada, muutes nii korterit veelgi jahedamaks. Kõige energiasäästlikum on hoida ruumis ühtlast temperauuri. Ruumi maha jahutades ja uuesti soojaks küttes on kindlasti energiakulu suurem,» selgitas Villmäe.