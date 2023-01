KOKKUSATTUMUS? ⟩ Kodupubliku välja vihastanud Clarkson sulges oma talupoe

Endine «Top Geari» saatejuht väljendas oma kolumnis, et lauas vihkab Sussexi hetrsoginnat, kirjutades, et unistab sellest, kuidas teda sunnitakse alasti mööda tänavaid käima, samal ajal kui inimesed viskavad tema pihta väljaheiteid.

Skandaalsed sõnad avaldati The Suni veergudel ning on saanud üle 20 tuhande kaebuse lugejatelt. Clarkson vabandas oma sõnade eest, kuid Harryt ja Meghanit see ei veennud, nimetades seda labaseks PR-trikiks.