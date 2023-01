Rootsi on majandus on languses, mis peaks majandusinstituudi hinnangul kestma 2025. aastani, vahendab Expressen. Vabatahtlike hinnangul annab see laste seas selgelt tunda. Viimasel ajal on suurenenud nende laste arv, kes vajavad hommikuti toiduabi ning Sofielundi koolis hommikusöögiprogrammi korraldav Ida Filippa Sunnerås Jonsson on sunnitud saatma juhatusele suurema eelarvetaotluse. Ta ütleb väljaandele, et on kohutav öelda ei mõnele lapsele, kes tuleb ja küsib hommikusööki.