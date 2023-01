USKUMATU, AGA TÕSI ⟩ Külmal ajal on romantikat kasvatav mõju

NIPP! Kasuta jõulutulesid aastaringi. Vali lihtsalt neutraalsem disain ja mittevilkuv lahendus ning rõõmu on neist lambikestest märksa kauem!

Talve ideed - too jõulutuled õue ja siis näed alles nende tõelist maagiat! Foto: Shutterstock

Kes aga täielikult tsivilisatsioonist puhkust võtta soovib võib minna metsa ja teha lumisel lõkkeasemel tule üles. Talvel metsas tuleohtu pole ja kui süütevahendid targalt kaasa võtta on lõkke süütamine imelihtne. Elava tule peal teed keeta või suppi valmistada on väga ehe ja äge, see elamus jääb kauaks meelde.

NIPP! See, et kange naps talvises metsas sooja annab, on müüt. Korraks tekitab ta küll terava tulejuti, aga edasi oled hoopis külmale vastuvõtlikum ja uimasem, et nohu külge saada. Kui tahad midagi, mis tõesti sooja annaks, siis võta kaasa pärnaõie, vaarikavarre või mustsõstra tee.

Talve ideed - tee õues lõket ja keeda elaval tulel teed. Foto: Shutterstock

Lisaks on sellel meelele rahustav mõju - tehes lihtsaid, eluks vajalikke asju laseb pea tühjalt tormlevad mõtted minna ning keskendub maisetele asjadele. Mõju on erakordselt rahustav. Pealegi annab see sõnumi - näe, ma saan kõigega ise hakkama, mida vajan. Omamoodi eduelamus, mis aitab ka muude muredega hakkama saada. Seega lahedan ka parasjagu peas ketrava erimeelsuse suhetes või abstraktse hirmu, kindel see.

Külmal on ka positiivne külg - häbelikele noortele armunutele on see hea ettekääne lähedale pugemiseks ja kallistamiseks. Vaja ju kaaslast soojendada! Foto: Shutterstock

Külmal on ka kasulik pool olemas - see on hea ettekääne rohkem kallistada ja kallimale külje alla pugeda. Võib ju naerda, et eestlase jaoks oli koroonaaja kohustuslik kaks meetrit niigi juba ebamugavalt lähedal... Kuid fakt on see, et meie siin põhjamaal kallistame palju vähem kui hingele hea oleks. Talvel aga on kaisus olemine märksa lihtsam ja loomulikum juhtuma.