TIPPSOMMELJEED ⟩ Eesti kõrgkvaliteedilisest mineraalveest saaks ka maailma tipprestoranides asja

Toidu ja vee sobitamisel võiks jälgida loogikat, et kergema toiduga pehmem ja delikaatsem vesi, raskema ja maitsekama toiduga tugevamaitselisem vesi. Arvestama peaks ka, et mullivesi on happelisem kui mullita vesi, sest vees olev süsihappegaas muutub suus osaliselt süsihappeks, mis muudab toidu tajutavat happelisust. Mullivee puhul hinnatakse samuti eelkõige delikaatsemat vett. Süsihappegaas peaks olema tuntav, kuid mitte häirivalt tugev, sest liigne CO2 mõjub agressiivselt ja muudab toidu ning teiste jookide maitset.

«Eesti jaekettidest leiab seinast-seina kvaliteediga tooteid – leiab nii küsitava väärtuse ja päritoluga tooteid, mille ainus eesmärk on soodne hind kui ka premium-tooteid. Eestis nähakse pudelivett tihti kui hea marginaali ning suure liikuvusega toodet, mis tähendab, et enamasti pannakse suurt rõhku just hinnale ning vähem süvenetakse, mis on tegelik sisu,» kirjeldas Baltikumi parim sommeljee Mikk Parre.

«Restoranid, kes pudelivee valikut tõsisemalt võtavad, arvestavad lisaks hinnale ka muid asjaolusid. Tipprestoranides pannakse pudeliveed omavahel kõrvuti, et hinnata nii maitset kui ka välimust mitmel tootel korraga. Restorani seisukohalt on oluline, et vesi oleks meeldiv, kuid märkamatu kaaslane söögile. Kõrgema klassi restoranid pööravad tähelepanu ka esteetikale. Pudelivee puhul on väga oluline lihtne ja elegantne pakend, mis sobituks restorani stiili ning atmosfääriga.»