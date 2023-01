RAHALINE ESMAABIKOMPLEKT ⟩ Taskud tühjad? Paar head nippi, kuidas rahahädas toime tulla

Tee oma finantsprioriteedid selgeks

Kui satud rahalisse hädaolukorda, mille tõttu on sul raskusi mõne arve tasumisega, siis on kõige parem, kui sead oma kulutused tähtsuse järjekorda. Mõned kulud on olulisemad kui teised, mis tähendab, et need tuleb ka kanda enne teisi. Kõige suuremad on aga need, mis katavad sinu toidu ja peavarju. Kui sul on raskusi selliste asjade nagu televisiooni või internetiühenduse maksete tasumisega, ära karda pöörduda teenusepakkuja poole, et arutada oma olukorda ja leppida kokku tagasimaksegraafik. Kui oled koostanud oma arvete nimekirja tähtsuse järjekorras, saad vaadata läbi oma eelarve ja leida viise, kuidas teistes valdkondades kulusid kärpida. Kellelegi ei meeldi elus väikestest luksuskaupadest loobuda, kuid nende hulka kärpides saad end kiiremini tagasi tugevamasse finantsolukorda. See ei pea tähendama seda, et teed väga suuri kärpeid, sest isegi väiksem kokkuhoid võib tähendada suurt muutust. Kõik see annab kokku hea tulemuse ja aitab sul mitte ainult praeguste, vaid ka tulevaste hädaolukordadega toime tulla.

Meelerahufond

Eespool mainisime, et sageli soovitatakse omada hädaolukorra või nn mustade päevade fondi, mis aitab sul olla valmis tulevasteks hädaolukordadeks, mis võivad sinu teele sattuda. Sa ei saa tulevikku ette näha, kuid vähemalt oled selleks valmis. Kui võimalik, peaksid püüdma säästa piisavalt raha, et vähemalt kolm kuni kuus kuud vastu pidada, kui sul tekib suur võlakoorem või kaotad töö. See on olukord, mille poole püüelda, kuid seda on lihtsam öelda kui teha, sest üha enam inimesi on hädas, et üldse midagi säästa. Kui sul on raske säästa, sea endale alustuseks väiksem eesmärk. Kui oled selle eesmärgi saavutanud, saad seada uue ja suurema eesmärgi ja sealt edasi liikuda. Sellest ei pruugi piisata, et aidata end töötuse või haiguse korral, kuid see on ikkagi algus.

Kui kõik muu ebaõnnestub, küsi abi