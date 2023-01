KUUPÄEVAD KIRJA ⟩ Euroopa saunamaraton Otepääl tuleb taas!

Kauaoodatud sportlik saunamaraton toimub sellel aastal kahel päeval – 17. ja 18. veebruaril. Piiratud arv saunamaratoni pileteid tulevad Piletikeskuses müügile 16. jaanuaril kell 9.00, pileti hind on 150 eurot.

Euroopa Saunamaraton Otepääl pole koroona tõttu kaks aastat toimunud, meil on hea meel, et saame taas saunasõpru rõõmustada ning ürituse ette võtta veelgi suuremana,“ ütles saunamaratoni peakorraldaja, Otepää valla spordinõunik Ago Arro.

«Sellel aastal on kavas palju uuendusi ja uusi saunasid ning erilisi saunakogemusi. Nagu ikka, on plaanis välja anda mitu auhinda – lisaks peaauhinnale tuleb parima kostüümi, saunavaimu, naiskonna, meeskonna, jne eriauhinnad.»

Euroopa saunamaraton Otepääl on veebruarikuus toimuv lustlik orienteerumismäng saunade vahel, kus tuleb läbida etteantud ajal võimalikult palju kaardile märgitud saunakohti. Võistkond on neljaliikmeline, vajalik on auto ja autojuhi olemasolu.