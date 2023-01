PILDID ⟩ Tõeline unelm! Saaremaal on müüa isikliku liivarannaga talukoht

Pakkumine sisaldab renoveeritud rehielamut, saunamaja, vana aita ja laudahoonet. Kinnistul on oma kauni liivarannaga merepiiri 850 meetrit ja vanast lautrikohast kuni õuealani vaid 50 meetrit.

Elamu on 2013. aastal täielikult renoveeritud. Siit leiab avara elutoa-söögitoa, köögi, kaks magamistuba ja abiruumid. Kodusoojust jagavad siin kaks plekk-kestas ahju, puupliit, elektrilised õliradiaatorid ja õhksoojuspump.

2005. aastal ehitatud kivikatusega saunast avanevad imetabased vaated merele. Saunamajas on lisaks leili- ja pesuruumile ka avatud köögiga elutuba ja teise korruse magamistuba. Viimane kulgeb läbi kahe korruse ning on erakordselt valgusküllane ja avar. Kütteallikateks on siin klaasuksega ahi ja elektriline põradaküte.