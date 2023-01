MAABLOGI ⟩ Sool, seleen, jood – kui palju neid tegelikult tarbima peaks?

Miks ja kui palju inimesed seleeni vajavad?

Seleen on organismi normaalseks toimimiseks väga oluline mikroelement. Meie organismis on umbes 14 mg seleeni, igas rakus üle miljoni seleeniaatomi. Seleen kaitseb rakke vabade radikaalide kahjustuste eest ja osaleb kilpnäärme talituse reguleerimises. Sellel elemendil on oluline roll paljude haiguste ennetamisel ja ravis, nagu vähk, diabeet, Alzheimeri tõbi, vaimsed häired, südame-veresoonkonna haigused, viljatusprobleemid, põletikud ja nakkused. Immuunsüsteemi toimimise kaudu on seleenipuuduse korral näidatud ka suuremat tõenäosust nakatuda COVID-19-sse ja haigus võib kulgeda raskemini.

Kui meie organismi satub seleeni üleliia, võivad kujuneda mürgistusnähud, nagu iiveldus, oksendamine ja küüslauku meenutav ebameeldiv hingeõhk.

WHO (Ülemaailmne Terviseorganisatsioon) soovituste kohaselt on optimaalne seleenikogus päevas 50 µg. Eesti toitumissoovituste kohaselt on soovituslik seleenikogus täiskasvanud meestele 60 µg ja naistele 50 µg päevas ning peaks jääma 20– 300 µg vahele. Minimaalne ööpäevane tarbimiskogus, millest pikaajaliselt väiksema koguse tarbimine tekitab inimorganismile terviseriske, on seleeni puhul 20 µg, ja maksimaalne ööpäevane tarbimiskogus kõikidest allikatest kokku, mille puhul ka pikaajaline tarbimine on veel inimorganismile ohutu, on 300 µg.

Mida saab seleeni uuringu tulemustest järeldada? Kas uuritud inimestel oli seleenisaadavuse puudus?

Uuringu tulemused osutavad, et keskmiselt said mehed ja naised seleeni normi piirides, see tähendab alam- ja ülempiiriga paika pandud vahemikus.