UUED TUULED ⟩ Uusarendused lükkasid suure potentsiaaliga linnajao korterid konkurentsist välja

Jaanus Lauguse sõnul ületas Tallinna korterite ruutmeetri mediaanhind detsembris 3000 euro piiri ja see hõlmab igas seisukorras kodusid. «Kui Tallinna uusarendustes jäävad ruutmeetri hinnad 4000–5500 euro vahemikku, siis vanalinnas on väga pika ajalooga, uhkeid ja korralikult renoveeritud kortereid saada 2800–4000 euro vahemikus, mis on maailma trende vaadates täielik anomaalia. Ajalooline vanalinn on üldjuhul alati kallis ja vaid väga vähestele kättesaadav,» ütles Laugus.

«Mujal Tallinna piirkondades – kesklinnas, mägedes ja Põhja-Tallinnas – läksid hinnad otse üles, kuid vanalinnas jäid need vinduma ja praegugi leiab väga häid pakkumisi. Tegemist on ju 500-aastase ajalooga kinnisvaraga, kuhu midagi juurde ei ehitata ning mis on ka saja aasta pärast nõutud,» ütles Laugus.

«90ndatel oli vanalinnas äri, elu ja kaubandus, aga üks hetk kuivas see kokku ja areng jäi seisma. Ööelu piirangud on püsielanike jaoks mõistlik lahendus. Aga nüüd tuleks tekkinud tühimik asendada sellise elu ja keskkonnaga, mis hõlmab kõiki inimesi, mitte ainult turiste, kes tulevad päevaks vabaõhumuuseumi jalutama,» rääkis Laugus.

«Nullindatel tehti majad väliselt korda, aga seest on tase ebaühtlane. Peamine takistus on üliranged ehitusnõuded ja piirangud. Renoveerimispiirangutega keerati vint üle ja see, et maja on 500 aastat vana, ei tähenda, et seal peab elama samamoodi nagu keskajal,» ütles Laugus.

Uue Maa juhi sõnul peaks moodsate kommunikatsioonide, näiteks ventilatsiooni, ning kui arhitektuur võimaldab, ka liftide rajamine olema palju lihtsam. «Samuti peaks piirkonda tooma sisse kaugkütte. Praegu on enamus majadest elektriküttega ja see pole efektiivne ega jätkusuutlik,» ütles Laugus.