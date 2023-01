NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kolm talvetoitu tatrast. Millist tatart valida?

Küllap on nii mõnigi kuulnud tatratraumast või ka hirsipõlgusest, mida tunnevad need, kes mäletavad nõukogude aja sööklatoitu ja olid kasinates oludes sunnitud lasteaias või sõjaväes mõlemat küllastumiseni sööma.

Tegelikult võiks isud ja hinnangud ümber vaadata, eriti kui lehitseda Lia Virkuse ja Nelly Vahtramaa retseptikogumikku «Tatratoidud». Moodsa aja võimaluste ja maitsete rohkus lubab tatraga kõvasti rohkem mängida ja loominguline olla. Kui tatrapuder hapukoorega, panniroog tatrast ja (konserv)lihast või tatrajahupliinid on endiselt kodudes mõnikord laual, siis see, et tatrast koos marjade ja jogurtiga võib kokku suristada energiarikka hommikusmuuti või et tatart sobib pruukida poppides salatites kitsejuustu ja peedi või tomati ja mozzarella’ga, kõlab juba uudsemalt. Ka pitsat, purukooki moosiga või banaani-šokolaadikeeksi võib toortatrajahust küpsetada.