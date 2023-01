Tee nii, et pakendatud salat kaua värske püsiks!

Järgmine samm, mis on tema sõnul ka kõige olulisem, on vältida olukorda, kus salatipaki ja külmiku temperatuuride vahe on suur. Mida väiksem on nende vahe, seda parem. Põhjuseks on salatipaki siseküljele potentsiaalselt tekkiv kondensatsioon, mis kokkupuutel salatilehega kiirendab riknemisprotsessi. On põhjus, miks külmikus on köögiviljade hoidmiseks mõeldud sahtel – kasuta seda!