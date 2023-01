UURING ⟩ Sina ja kallim vajate harmooniliseks kooseluks just nii palju ruutmeetreid

Suhtes isikliku ruumi loomine ning selle toetamine on alati kasulik, ei ole mõttekas teisest kümne küünega kinni hoida, rääkimata ööpäevasest kuklasse hingamisest. Kooselu eeldab ühtlasi ka kompromisse ja kaaslase huvide ja kommetega arvestamist. Selleks, et ühiselu harmoonilisemalt kulgeks, vajab igaüks veidi isiklikku ruumi, täpsemalt öeldes lausa 167,2 ruutmeetrit, nagu selgub ettevõtte Sofary värskest uuringust.

900 osalejaga uuringus selgus, et iseäranis õnnelikus suhtes on need, kel on keskmiselt 12,8 protsenti rohkem elamispinda kui neil, kes ei ole oma kooseluga päris 100 protsenti rahul.