UURING ⟩ Toiduaine, mida võiksime tervise huvides kolm korda vähem süüa

Tervise Arengu Instituudi toidusoovituste kohaselt on maksimaalne lihakogus täiskasvanud inimesele umbes 1-2 tikutoosisuurust tükki päevas. Paraku tarbitakse Eestis liha kolm korda soovituslikust kogusest rohkem. Liigtarbimine on seotud mitmete tõsiste terviseriskidega, sealhulgas on kõrgem risk haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse ning diabeeti. Lihaga liialdamist seostatakse ka eesnäärme- ja jämesoolevähiga. Õnneks vähendab iga neljas eestlane oma lihatarbimist.

Kahjuks ei ole liha liigtarbimisega seotud terviseriskid inimestele sama hästi teada, nagu näiteks alkoholi või tubaka tarvitamise puhul. Nii tarbib keskmine Eesti inimene kolm korda rohkem liha ja lihatooteid, kui tervislik oleks. Seejuures selgus Taimse Teisipäeva tellitud Norstati uuringust, et pea pooled eestlased ei teagi, et kipume lihaga liialdama. Olukord on küll parem kui kaks aastat tagasi, kui teadmatuses olijaid oli praegusest veel 6 protsenti enam. Siiski vajab teema kriitilist tähelepanu.

«Uuringud näitavad, et südame- ja veresoonkonnahaiguste risk väheneb, kui suurendada oma toidulaual taimse toidu osakaalu. Kahjuks eestlased isegi ei tea, et meil on probleem,» sõnas Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Liina Sala.

Naise päevane «lihanorm» täitub siis, kui ta tarbib ühe neist:

pooleteise tikutoosi jagu hakklihakotlette

poolteist väikest viinerit

kolm viilu keeduvorsti

pisut üle poole viilu praetud peekonit

Mehe päevane «lihanorm» täitub siis, kui ta tarbib ühe neist: